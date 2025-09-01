Украинский нападающий оформил победный хет-трик в Европе: видеообзор перформанса
- Николай Кухаревич оформил хет-трик в матче Слован Братислава против Кошице, помог своей команде победить со счетом 3:2.
- Кухаревич стал игроком Слована летом 2025 года, перейдя из Свонси, и уже забил 5 голов в 9 матчах за новую команду.
В воскресенье, 31 августа, состоялись матчи 6 тура чемпионата Словакии по футболу. В одном из них Слован Братислава дома принимал Кошице.
Хозяева одержали непростую победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал украинский форвард Николай Кухаревич, сообщает 24 Канал.
Как сыграл Кухаревич против Кошице?
24-летний нападающий вышел в стартовом составе своей команды. Он забил все голы Слована, оформив первый хет-трик в чемпионате Словакии.
Сначала украинец отличился на 7-й минуте, открыв счет встречи после ассиста от Кенана Байрича. Второй мяч Николай забил уже на 20-й минуте, удвоив преимущество хозяев ударом с передачи полузащитника Келвина Офори.
После этого гости сумели отыграть два мяча и сравнять счет. Однако это был день Кухаревича, который на 66-й минуте забил свой третий гол, поставив окончательную точку в матче.
Кухаревич оформил хет-трик: смотрите видеообзор игры Слован – Кошице
К слову. Даниил Игнатенко также принял участие в этом матче. Украинец появился на поле на 82-й минуте, выйдя на замену вместо Владимира Вайсса.
Отметим, что следующий поединок Слован проведет 10 сентября в Кубке Словакии против Надсега. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.
Что известно о карьере Кухаревича?
- Украинец стал игроком Слована летом 2025 года, перейдя из Свонси.
- Он подписал соглашение с новым клубом до 30 июня 2029 года. Николай провел за Слован уже 9 матчей, в которых забил 5 голов.
- Покинул Украину в 2021 году и за это время выступал также в шотландском Хиберниане, бельгийском Левене и французском Труа.