В воскресенье, 31 августа, состоялись матчи 6 тура чемпионата Словакии по футболу. В одном из них Слован Братислава дома принимал Кошице.

Хозяева одержали непростую победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал украинский форвард Николай Кухаревич, сообщает 24 Канал.

Как сыграл Кухаревич против Кошице?

24-летний нападающий вышел в стартовом составе своей команды. Он забил все голы Слована, оформив первый хет-трик в чемпионате Словакии.

Сначала украинец отличился на 7-й минуте, открыв счет встречи после ассиста от Кенана Байрича. Второй мяч Николай забил уже на 20-й минуте, удвоив преимущество хозяев ударом с передачи полузащитника Келвина Офори.

После этого гости сумели отыграть два мяча и сравнять счет. Однако это был день Кухаревича, который на 66-й минуте забил свой третий гол, поставив окончательную точку в матче.

Кухаревич оформил хет-трик: смотрите видеообзор игры Слован – Кошице

К слову. Даниил Игнатенко также принял участие в этом матче. Украинец появился на поле на 82-й минуте, выйдя на замену вместо Владимира Вайсса.

Отметим, что следующий поединок Слован проведет 10 сентября в Кубке Словакии против Надсега. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Что известно о карьере Кухаревича?