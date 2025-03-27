Наше общее сердечко: полузащитник Динамо впервые стал отцом
- Футболист Динамо Николай Михайленко и его жена Дарья впервые стали родителями, у них родился сын.
- Николай Михайленко вернулся в киевское Динамо в начале сезона-2024/25 после аренды в других командах.
В семье футболиста Динамо Николая Михайленко произошло радостное событие. Его жена Дарья родила первенца.
23-летний полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко впервые стал отцом. Счастливым событием футболист "бело-синих" поделился в сториз инстаграма, пишет 24 Канал.
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Пополнение в динамовской семье
Пара пока не раскрывала имя ребенка. Из фотографии только известно, что мальчик имеет вес 3,69 килограмма и рост – 55 сантиметра.
"Наше общее сердечко", – подписали фото счастливые родители.
Николай Михайленко и его жена Дарья стали родителями / фото из инстаграма
Пресс-служба киевского Динамо также поздравила молодых родителей с рождением первенца.
"Поздравляем полузащитника Динамо Николая Михайленко и его жену Дарью с рождением сына", – говорится в заметке киевлян.
Николай Михайленко и его жена / фото из инстаграма футболиста
Справка. Николай Михайленко – воспитанник киевского Динамо. Некоторое время на правах аренды играл за Черноморец, Зарю и Александрию. В начале сезона-2024/25 вернулся в родную команду. На счету полузащитника по одному голу и ассисту в 21 поединке.
Напомним, что в декабре 2024 года впервые стали родителями Кристиан Биловар и его супруга Яна Суркис. Кроме того, произошло пополнение в семье полузащитника Динамо Александра Пихаленка. Его супруга родила второго сына.