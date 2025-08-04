В мае 2024 года в сети развернулся скандал из-за мобилизации Николая Сираша. Тогда игрока на вокзале задержали работники ТЦК и с ним пропала связь.

Николай Сираш появился в составе киевского Локомотива на новый сезон. Данные о футболисте можно найти на официальном сайте клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Украины.

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Сираш в составе Локомотива

Хотя столичный клуб не делал публичных заявлений о переходе игрока, согласно данным Transfermarkt, контракт между сторонами вступил в силу 1 августа 2025 года и будет действовать до лета следующего года.

В этом сезоне Локомотив будет соревноваться во Второй лиге чемпионата Украины.

Напомним, 7 мая 2024 года клуб Хуст заявил, что одного из ключевых игроков команды Николая Сираша задержали прямо на железнодорожном вокзале и принудительно доставили в военкомат. Представители закарпатского клуба утверждали, что футболиста незаконно удерживают, а сам он некоторое время не выходил на связь.

Впоследствии в оперативном командовании "Запад" ответили на обвинения, подтвердив факт мобилизации и раскритиковав попытки клуба предоставить футболистам особый статус по сравнению с другими гражданами.

В июне и июле Сираш проходил подготовку в учебном центре "Десна" на Черниговщине, после чего, по имеющейся информации, он был отправлен на передовую в район Харьковского направления для выполнения боевых задач.