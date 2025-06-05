Будущее Мудрика в тумане: Челси неожиданно отобрал у украинца его любимый номер

Лондонский клуб решил сделать добрый жест в адрес своего лидера Коула Палмера. Отныне англичанин будет играть под номером, который носил Михаил Мудрик.

Лондонский Челси удачно провел кампанию 2024-2025. Команда Энцо Марески выиграла Лигу конференций и квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Челси.

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Разочарование для Мудрика

Лидером команды был Коул Палмер, который оформил 15 голов и 11 ассистов во всех турнирах. Теперь же Челси решил вознаградить хавбека за его вклад в успехи клуба.

С нового сезона англичанин будет играть под 10 номером, хотя до этого у него на спине фигурировала 20-ка. Палмер начнет выступления под новым номером уже с Клубного чемпионата мира.



Новая футболка для Коула Палмера / фото ФК Челси

Подопечные Марески попали в одну группу с Лос-Анджелесом, Фламенго и Эсперансом. Ранее под 10 номером в Челси выступал украинец Михаил Мудрик.

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Впрочем, пока его перспективы в клубе остаются туманными, ведь в декабре прошлого года он сдал положительный тест на допинг. В организме вингера нашли мельдоний.

Украинца отстранили от футбола на неопределенный срок. Михаил заверил, что не употреблял запрещенный препарат сознательно. В прошлом сезоне Мудрик оформил 3 гола и 4 ассиста в 15-ти матчах.