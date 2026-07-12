Гарри не сможет, Джуд поможет: дубль Беллингема вывел Англию в полуфинал ЧМ

Сборная Норвегии привлекла на свою сторону многих нейтральных болельщиков на чемпионате мира благодаря своему симпатичному стилю и фанатским перформансам. Но в решающий момент команда Столе Сольбаккена оказалась слишком зависимой от того, как сложится игра у Эрлинга Холанда.

Когда главный бомбардир впервые за 14 матчей не смог отличиться, путь "викингов" на первом для них за почти 30 лет чемпионате мира подошел к концу. Ведь у Англии героев оказалось не один, а двое, пишет 24 Канал.

Норвегия – Англия 1:2

Голы: Шьельдруп, 36 – Беллингем, 45+2, 93

Обе команды за первые полчаса игры заслуживают от болельщиков разве что жалоб на то, зачем они включили телевизор вместо заслуженного сна. Минимум остроты и много не слишком зрелищной борьбы.

Разогнать эту вялость попытался Голанд ударом головой, а уже через мгновение Шьельдруп вдруг выдал то ли очень плохой навес, то ли самый гениальный удар в своей карьере. Пикфорд каким-то странным образом не смог остановить мяч, и тот оказался в сетке – 1:0 в пользу скандинавов.

Норвежцы могли и удвоить счет, но Сорлот почему-то не отдал пас Голанду в контратаке и упустил момент. А вот британцы уходить на перерыв, уступая, не собирались: Беллингем легко обошел защитников, получив мяч с фланга, и послал его в дальний угол.

В этом эпизоде норвежцы апеллировали к тому, что мяч после выбивания от ворот якобы попал в кабели, на которых держится камера-паук. Но арбитр игру не остановил.

Второй тайм гораздо лучше провели норвежцы, они даже наконец забили, но гол был отменен из-за фола в атаке. А вот дополнительное время сложилось в пользу "трех львов". И снова Беллингем – на этот раз Джуд хорошо сориентировался в игре на добивании.

Обзор матча Норвегия – Англия: смотрите видео от MEGOGO

2:1 с дублем Беллингема в итоге – Норвегия после матча была недовольна судейством, намекая на то, что все спорные эпизоды решались в пользу англичан. А Томас Тухель упрекал собственную команду и едва ли не прямо признал, что обойти скандинавов удалось благодаря большой удаче.