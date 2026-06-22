Египет одержал историческую дебютную победу на чемпионатах мира благодаря блестящей игре Салаха

Несмотря на то, что первое участие сборной Египта в чемпионатах мира датируется 1934 годом, команда никогда раньше не одерживала победу в матче. Возможность исправить это представилась в матче против Новой Зеландии.

Несмотря на статус фаворита, Мохаммед Салах и компания первыми пропустили. Но в перерыве сделали правильные выводы и добились нужного результата, пишет "24 Канал".

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Новая Зеландия – Египет 1:3

Голы: Серман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Новозеландцам удалось удивить в первом тайме: уже на 15-й минуте после навеса с углового и прекрасного удара головой Финна Сермана сборная, от которой в сложной группе с Бельгией, Ираном и Египтом вряд ли ожидали удачных результатов, вышла вперед и удерживала это преимущество на протяжении всей половины игры.

Однако после перерыва двое из состава "фараонов" проявили магию. Сначала также головой отличился Мостафа Зико, буквально пробив с близкого расстояния голкипера новозеландцев Макса Крокомба. А затем за дело взялся "царь Египта" Мохаммед Салах.

Второй гол африканской сборной стал результатом классной комбинации с ассистом того же Зико. А для третьего гола в ворота Новой Зеландии результативную передачу отдал уже сам Салах, а забил снова головой Махмуд Хасан, известный под прозвищем Трезеге.

3:1 в итоге — первая победа Египта на чемпионатах мира, которая позволяет сборной возглавить группу G, но пока без гарантий выхода в следующий раунд. Лучшим игроком матча, как и ожидалось, был признан Мохаммед Салах.