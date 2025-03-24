Джокович установил абсолютный рекорд, превзойдя достижение Надаля: видеообзор исторической игры

В воскресенье, 23 марта, состоялись матчи 1/16 финала турнира серии ATP 1000 в Майами. В одном из них Новак Джокович встречался с Камило Уго Карабельи.

Серб одержал победу в двух сетах со счетом 6:1, 7:6. Она стала исторической для всего тенниса, сообщает 24 Канал со ссылкой на ATP Tour.

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Какой рекорд побил "Ноле"

Новак Джокович установил рекорд по количеству побед на "Мастерсах". Он превзошел достижение Рафаэля Надаля, с которым делил первую позицию.

Для этого сербскому теннисисту понадобилось провести 502 поединка на таком уровне. При этом у "Ноле" на четыре титула "тысячников" больше, чем у легендарного испанца.

Топ-5 рекордсменов по количеству побед на "Мастерсах"

Новак Джокович (Сербия) – 411 побед (502 матча) Рафаэль Надаль (Испания) – 410 (500) Роджер Федерер (Швейцария) – 381 (489) Энди Маррей (Великобритания) – 230 (331) Андре Агасси (США) – 209 (282)

Смотрите видеообзор исторического матча Джокович – Уго Карабельи

К слову. В 1/8 финала Новак Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Действующим чемпионом "тысячника" в Майами является Янник Синнер.

Напомним, что в начале 2025 года "Ноле" установил еще одно историческое достижение. Он стал абсолютным рекордсменом по количеству матчей на турнирах серии Grand Slam.