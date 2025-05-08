Взял пример с Трампа: МакГрегор объявил себя Папой Римским

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор продолжает эпатировать публику. Звездный боец ММА провокационно отреагировал на новость об избрании Папы Римского.

В четверг, 8 мая, на конклаве в Ватикане избрали нового Папу Римского. Главой католической церкви стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV, пишет 24 Канал.

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Кринжовое фото МакГрегора

На избрание Папы Римского оперативно отреагировал эпатажный Конор МакГрегор. Скандальный экс-чемпион UFC опубликовал в своем инстаграме фото, сгенерированное искусственным интеллектом. На нем МакГрегор в наряде Папы приветствует верующих на площади в Ватикане.

К публикации Конор добавил довольно провокационную подпись.

"Сюрприз-сюрприз, суч*ры, король вернулся!", – говорится в заметке МакГрегора.

Конор МакГрегор в образе Папы Римского / фото из инстаграма бойца ММА

Напомним, что Конор МакГрегор является большим фанатом Дональда Трампа. Недавно официальные ресурсы Белого дома опубликовали фото президента США в образе Папы Римского. Фотография была сгенерирована с помощью ИИ.

Ранее МакГрегор посетил своего кумира в Белом Доме. Эпатажный боец заявил о своем намерении стать президентом Ирландии.