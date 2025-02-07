Ингулец не успел открыть новый стадион до рестарта УПЛ: когда будет готова арена в Петровом

Петровский клуб будет доигрывать сезон в УПЛ на чужих стадионах. Александр Поворознюк планировал открыть арену к старту второй части чемпионата Украины.

Футбольный клуб Ингулец переживает непростой период в чемпионате Украины. Команда идет в зоне вылета и вынуждена играть на чужих стадионах.

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Не успели со стадионом

Причиной является то, что клуб не успел сдать в эксплуатацию собственную арену до старта чемпионата Украины. УАФ не выдала аттестат стадиона в Петрово из-за ряда нарушений, среди которых – отсутствие укрытия вблизи арены.

Ожидалось, что Ингулец нейтрализует недостатки до зимы и вторую часть сезона будет играть уже дома. Однако как сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке, клуб не успеет подготовить стадион до 22 февраля.

Именно в этот день и состоится первый домашний матч Ингульца в 2025 году против Полесья. Ожидается, что только в мае петровцы смогут ввести в эксплуатацию первую часть объекта, а именно поле и трибуны стадиона.

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Остаток матчей УПЛ Ингулец будет проводить или на полях соперника, или на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Именно этот стадион заявлен клубом как запасной на чемпионат Украины 2024-2025.

Напомним, что в первых 16-ти матчах сезона Ингулец набрал лишь девять очков и ушел на зимнюю паузу на последнем месте в таблице. Отставание от зоны переходных игр составляет пять баллов, тогда как от спасительной – семь очков.