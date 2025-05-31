Прилеты были в 300 метрах: дом экс-звезды Динамо попал под ракетный обстрел
- Россия нанесла массированный удар по Украине, повредив дом экс-звезды Динамо Олега Кузнецова, который находился в 300-400 метрах от эпицентра взрыва.
- Во время атаки Кузнецов находился в доме с женой Аллой Борисенко и дочерью Екатериной, которая позже опубликовала фото последствий обстрела в Instagram.
- В результате обстрела в доме повылетали стекла, а соседний дом сгорел, что Екатерина назвала самым страшным днем в своей жизни.
В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время атаки на Киевщину пострадал дом легенды Динамо Олега Кузнецова.
Ужасную ночь пришлось пережить семье Олега Кузнецова. В момент российской атаки он вместе с женой и дочерью находились в загородном доме, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
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Россияне повредили дом легенды Динамо
По словам экс-звезды "бело-синих", эпицентр взрыва произошел рядом с его домом.
Атака на Киевщину была дронами и ракетами. "Прилеты" были неподалеку от нашего дома, буквально каких-то 300-400 метров. Три ракеты взорвались. В момент "прилетов" были все вместе в нашем загородном доме, где живем мы с женой. Дочь как раз была у нас и очень испугалась. Но сейчас вроде бы приходит в себя,
– рассказал Кузнецов.
Отметим, что жена Олега Кузнецова – бывшая украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Их дочь Екатерина Кузнецова – известная украинская актриса.
В своем инстаграме Екатерина опубликовала фото с последствиями обстрела. В их доме повылетали стекла, а соседний – сгорел дотла. Она назвала этот день самым страшным в жизни.
Екатерина Кузнецова опубликовала последствия обстрела / фото актрисы
Напомним, что Олег Кузнецов играл за Динамо с 1983 по 1990 год. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера сборной Украины, Динамо. Длительное время возглавлял юношеские сборные Украины разных возрастных групп.