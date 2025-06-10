Ломаченко в ночь массированного обстрела Украины опубликовал сообщение с товарищем в футболке "Армия США"
- В ночь на 10 июня Россия осуществила массированный обстрел украинских городов, выпустив 315 дронов и ракет, что сильно поразило Киев, Одессу, Сумы и Харьков.
- Василий Ломаченко во время обстрела опубликовал фото в Facebook с товарищем в футболке "Армия США", что вызвало возмущение подписчиков.
В ночь на 10 июня Россия нанесла массированный удар по населенным пунктам Украины. Однако эти трагические события совершенно не беспокоят бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.
В ночь на 10 июня враг выпустил по Украине 315 дронов и семь ракет. В результате массированного обстрела сильно пострадали Киев, Одесса, Сумы и Харьков, пишет 24 Канал.
Читайте также Россияне повредили стадион "Спартак" в Киеве: фото разрушений известной арены
Странное сообщение Ломаченко в ужасную ночь
Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко проигнорировал ужасные последствия обстрела. Он продолжает жить в параллельном мире, не замечая преступления России.
Как раз во время жуткого обстрела Ломаченко в своем фейсбуке опубликовал фото со своим товарищем, который надел футболку с надписью "Армия США".
"Мир всем", – по традиции подписал свой пост прославленный боксер.
Счастливый Ломаченко в компании с товарищем / фото с фейсбука боксера
В комментариях подписчики напомнили Ломаченко о войне, которая продолжается в Украине.
- "У нас как раз обстрел сейчас. Очень сильный. Так что иди в о*ко со своим миром".
- "Как можно быть таким. Его город Харьков обстреливают, а он в Америке желает мира... Может пусть в Харьков приедет".
- "Тебе такого мира каждый день, как мне ночью сегодня. Семь прилетов. Иди помолись попам своим".
- "Дроны гундяевские уже "мир" принесли в Украину".
Напомним, что Александр Усик отреагировал на завершение карьеры своего друга Василия Ломаченко. Топ-звезда хевивейта перечислил выдающиеся достижения Ломы в спорте, но почему-то закрыл комментарии для подписчиков.