Ломаченко в ночь массированного обстрела Украины опубликовал сообщение с товарищем в футболке "Армия США"

В ночь на 10 июня Россия нанесла массированный удар по населенным пунктам Украины. Однако эти трагические события совершенно не беспокоят бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко.

В ночь на 10 июня враг выпустил по Украине 315 дронов и семь ракет. В результате массированного обстрела сильно пострадали Киев, Одесса, Сумы и Харьков, пишет 24 Канал.

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Странное сообщение Ломаченко в ужасную ночь

Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко проигнорировал ужасные последствия обстрела. Он продолжает жить в параллельном мире, не замечая преступления России.

Как раз во время жуткого обстрела Ломаченко в своем фейсбуке опубликовал фото со своим товарищем, который надел футболку с надписью "Армия США".

"Мир всем", – по традиции подписал свой пост прославленный боксер.

Счастливый Ломаченко в компании с товарищем / фото с фейсбука боксера

В комментариях подписчики напомнили Ломаченко о войне, которая продолжается в Украине.

"У нас как раз обстрел сейчас. Очень сильный. Так что иди в о*ко со своим миром".

"Как можно быть таким. Его город Харьков обстреливают, а он в Америке желает мира... Может пусть в Харьков приедет".

"Тебе такого мира каждый день, как мне ночью сегодня. Семь прилетов. Иди помолись попам своим".

"Дроны гундяевские уже "мир" принесли в Украину".

Напомним, что Александр Усик отреагировал на завершение карьеры своего друга Василия Ломаченко. Топ-звезда хевивейта перечислил выдающиеся достижения Ломы в спорте, но почему-то закрыл комментарии для подписчиков.