Отказывалась от паспорта Украины, предложение от Playboy: интересные факты об Оксане Баюл

Оксана Баюл является одной из самых ярких представительниц украинского спорта. Легендарная фигуристка прославила Родину выступлениями на международной арене.

За свою карьеру она завоевала не одну медаль по фигурному катанию. Что известно о выдающейся спортсменке, ее карьере, достижения и интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.

Каким было детство Баюл?

Как говорится в статье на Википедии, Оксана Баюл родилась в Днепре в 1977 году. 16 ноября 2025 года выдающаяся украинская фигуристка празднует 48-летие.

Ее мать хотела, чтобы дочь занималась балетом, но девочку не взяли из-за ее комплекции. И тогда почти в четыре года бабушка отвела внучку на каток.

Однако и там было не все просто, поскольку тренеры сначала не разглядели талант будущей звезды. И поэтому сначала она занималась в оздоровительной группе.

Когда Баюл было три года ее отец оставил семью, а в 13-летнем возрасте фигуристка осталась без мамы, которая умерла от рака. А уже через месяц у спортсменки не стало бабушки.

Баюл в детстве / Фото из открытых источников

Заботился девочкой ее тренер Станислав Корытек, а после его эмиграции в Канаду, он отправил будущую чемпионку к своему коллеге Валентину Николаеву в Одессу.

В начале 1993 года Баюл дебютировала на чемпионате Европы, завоевав серебряную медаль. В том же году она впервые выступила на чемпионате мира и сенсационно завоевала "золото".

Как Баюл стала олимпийской чемпионкой?

В 1994 году фигуристке было всего 16 лет и она уже приняла участие на Зимних Олимпийских Играх в Лиллехаммере. Хотя признавалась, что планировала соревноваться на следующих Играх-1998 в Нагано.

Баюл на Олимпиаде-1994 / Фото НОК Украины

Однако Украине срочно нужен был еще один участник после распада СССР. Поэтому было решено отправить Баюл на соревнования в Норвегию.

Украинка показала одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания. А на следующий день с ее участием случился неприятный инцидент на тренировке, где она столкнулась на льду с немецкой фигуристкой Таней Шевченко.

Дальнейшее участие украинской спортсменки на соревнованиях было под вопросом. Однако она все-таки смогла выйти на лед и завоевать олимпийское "золото" в фигурном катании.

Что произошло с Баюл после Олимпиады?

После сенсационной победы на Олимпийских играх, Баюл осталась в Лас-Вегасе работать по контракту. Украинка стала любимицей местной публики, получив большую популярность.

В 1997 году у фигуристки возникли проблемы, она попала в серьезную аварию. Спортсменка получила перелом ребер после того, как ее "Мерседес" врезался в дерево.

Впоследствии оказалось, что спортсменка управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента с ДТП, Баюл была осуждена и получила условный срок.

Баюл получила условный срок / Фото Getty Images

Авария стала переломным моментом в жизни фигуристки. Она прошла курс реабилитации и избавилась от вредной привычки, проведя три месяца в больнице, пишет "Чемпион".

Я полностью осознала, какая это беда. Лечению эта болезнь не поддается. Не помогут ни таблетки, ни уколы. Единственный выход – просто не пить. Вообще не прикасаться к бутылке. Нашла в себе силы справиться с этим недугом. Но до того времени, пока не умру, мне нельзя пить. Ни капли,

– рассказывала Баюл.

Впоследствии олимпийская чемпионка продолжила выступления на льду. А также спортсменка занялась бизнесом.

Как Баюл могла попасть на обложку Playboy?

Спортсменка признавалась, что она получала предложение от американского журнала Playboy. Фигуристке предложили сняться обнаженной для обложки глянца за миллион долларов.

Оксана Баюл / Фото из открытых источников

Баюл отказалась от соблазнительного предложения. Она заявила, что лучше остаться олимпийской чемпионкой в памяти людей.

Почему Баюл отказывалась от гражданства?

На 30-летие Независимости Украины в 2021 году было приглашено немало звездных гостей. Однако в списке не оказалось фамилии Оксаны Баюл.

Олимпийская чемпионка обиделась и в знак протеста заявила, что отказывается от украинского гражданства. Заявление выдающейся спортсменки вызвало большой резонанс в обществе.

Заявление Баюл о гражданстве / Скриншот из инстаграма спортсменки

Через несколько лет Баюл призналась, что остается гражданкой Украины, но ее паспорт уже недействителен, пишет НВ.

Я до сих пор гражданка Украины. У меня нет гражданства США, только украинский паспорт, который сейчас недействителен,

– поделилась Баюл.

Фигуристка рассказала, что для обновления документа ее нужно приехать в Украину. Однако пока у нее такой возможности нет.

Что известно о личной жизни Баюл?

Олимпийская чемпионка находилась в браке трижды. Ее первым мужем был Евгений Суник, с которым она познакомилась в 2000 году. Супруги вместе прожили пять лет.

После развода с Суником, Баюл вышла замуж за американского бизнесмена Джимом Бренноном. Однако брак фигуристки с предпринимателем оказался непродолжительным.

В 2014 году спортсменка узаконила отношения с Карлом Фарина, а уже через год у них родилась дочь София. Интересно, что дочь бизнесмена и атлетки увлекается балетом и фигурным катанием.

Баюл с мужем и дочкой / Фото из инстаграма фигуристки

В сентябре 2025 года стало известно, что Баюл разводится со своим мужем. Она рассказала, что это была не ее инициатива.

Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему очень благодарна, что у нас есть очаровательная дочь,

– призналась Баюл.

Спортсменка сообщила, что не знает о том, с кем останется их дочь. Вопрос о том, с кем будет жить девочка должен решить суд.

Где сейчас Баюл?

Украинка проживает в городе Шривпорт, штат Луизиана. Олимпийская чемпионка работает в местной школе, где делится опытом с юными фигуристками.

Отметим, в городе с 25 февраля 2024 года отмечается День Оксаны Баюл. Соответствующий указ подписал мэр Том Арсено, который призвал граждан "отдать дань уважения знаменитой спортсменке".