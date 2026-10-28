Блохин пропустил церемонию "Золотой мяч" из-за проблем со здоровьем

Организаторы церемонии "Золотой мяч" в Лондоне в этом году привлекли внимание несколькими спорными приглашениями на мероприятие. Однако они не забыли и о настоящих легендах, в частности о тройке украинских лауреатов этой награды.

Андрей Шевченко не только присутствовал в зале театра "Палладиум", но и выходил на сцену, чтобы вручить приз Ламину Ямалу. Церемонию также посетил Игорь Беланов, а вот Олег Блохин неожиданно пропустил главное событие года, пишет 24 Канал.

Украинцы на "Золотом мяче"

В Украинской ассоциации футбола отметили участие в самой престижной футбольной премии мира президента организации, обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко и победителя Кубка Кубков, бывшего нападающего "Динамо", лауреата премии 1986 года Игоря Беланова.

Олег Блохин, который первым из украинцев выиграл "Золотой мяч" в 1975 году, не смог присоединиться к коллегам. Причиной назвали состояние здоровья 73-летней легенды.

В УАФ напомнили, что Украина – одна из всего лишь 9 стран, воспитавших трех и более обладателей "Золотого мяча". Наша страна находится в компании таких футбольных наций, как Германия, Франция, Италия, Англия, Бразилия, Нидерланды, Испания и Португалия.

Кто из украинцев еще претендовал на "Золотой мяч"

Помимо трех победителей, у Украины было еще 11 игроков, которые в те или иные годы попадали в шорт-лист премии.

Среди них такие известные футболисты, как Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский. А последним нашим соотечественником в списке был Артем Довбик в том году, когда он в составе "Жироны" стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.