Второе "серебро" в сезоне: украинский легкоатлет получил награду на турнире в Чехии

Олег Дорощук попал на подиум этапа Континентального тура в Чехии. Украинскому легкоатлету удалось завоевать серебряную медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту.

Сегодня, 8 февраля, состоялся этап Континетального тура в чешском Густопече. Победителем соревнований стал корейский спортсмен Ву Санхёк, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Как выступил Дорощук

Олег Дорощук уступил Ву Санхьоку в борьбе за первое место на этапе Континентального тура. Украинский легкоатлет покорил планку высотой 2,28 метра.

Дорощук, к сожалению, не смог преодолеть высоту 2,31 метра. Олег также пытался повторить свой рекорд в 2,33 метра, но две попытки украинца завершились неудачей.

К слову. Серебряная медаль на этапе Континентального тура в Густопече стала второй для Олега Дорощука на международных турнирах в 2025 году. До этого легкоатлет получил "серебро" в чешском Тршинеце.

Напомним, что Олег Дорощук начал сезон с выступления на Мемориале Демьянюка во Львове. Украинский легкоатлет получил "золото" соревнований с результатом 2,30 метра.