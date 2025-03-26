"Страусиное поведение": известный тренер разнес Реброва за провал в матче с Бельгией

Сборная Украины в минувший уикенд играла против Бельгии. К сожалению, "сине-желтые" уступили "красным дьяволам" со счетом 3:0 и не смогли пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Олег Федорчук высказался по поводу матча Бельгия – Украина. Известный украинский тренер разнес решение Сергея Реброва в игре в Генке, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Что не так было в Генке?

Олег Федорчук заявил, что в Мурсии первый матч против Бельгии стал бенефисом в тренерской карьере Сергея Реброва. Однако во второй игре в Генке специалист не смог избежать фиаско.

По словам Федорчука, Ребров не угадал с заменами. Тогда как Руди Гарсия, тренер сборной Бельгии, реабилитировался за поражение в первом матче и взял уверенный реванш.

Уже с первых минут поединка в Генке стало очевидно, что страусиное поведение украинской сборной обречено на провал. Ставка на глухую оборону была ошибочной со стратегической стороны. Она свидетельствовала о том, что у Сергея Реброва не было четкого плана, как усложнить бельгийцам контроль мяча,

– сказал Федорчук.

Олег Федорчук подчеркнул, что бельгийцы не продемонстрировали качественную игру, это просто украинцы сыграли слабо. Специалист отметил, что тренерскому штабу надо сделать работу над ошибками, иначе будет провал на отборе на ЧМ-2026.

Ранее Виктор Леоненко высказался относительно матча Бельгия – Украина в Генке. Известный эксперт назвал виновника поражения в игре между "красными дьяволами" и "сине-желтыми".