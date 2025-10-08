Динамо – это не просто клуб, а лицо украинского футбола на мировой арене. "Бело-синие" славятся своей большой и долгой историей, а также выдающимися игроками.

Олег Кузнецов – один из представителей "золотого поколения" Динамо времен Валерия Лобановского. 24 канал рассказывает о том, что известно, а также где сейчас и чем занимается легенда киевского клуба.

Как сложилась футбольная карьера Кузнецова?

Как говорится в статье на Википедии, Олег Кузнецов родился 22 марта 1963 года в Германии, но является воспитанником Юности из Чернигова, куда переехала его семья. В 1981 году первой профессиональной командой футболиста стала местная Десна.

Олег Кузнецов в Динамо Фото киевского клуба

А уже в 1982 году в футбольной карьере Кузнецова состоялся важный переход. Защитник присоединился к Динамо, став частью "золотого поколения" клуб во главе Валерием Лобановским.

Какие трофеи с Динамо выиграл Кузнецов? Олег Кузнецов в составе киевлян трижды становился чемпионом СССР (1985, 1986, 1990) и трижды выиграл Кубок Советского союза (1985, 1987, 1990), а в 1986 году вместе с "бело-синими" победил в Кубке обладателей кубков УЕФА.

Олег Кузнецов играл важную роль в легендарной динамовской машине Валерия Лобановского. Центральный защитник составлял костяк команды, которая приобретала славу и имя в футбольном мире.

В сборной СССР Кузнецов сыграл не менее важную роль, чем в Динамо. Защитник стал серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе Советского союза в Германии.

Как Кузнецов отказался играть за Россию?

После распада СССР Кузнецова вызвали играть за сборную России, однако футболист решил отказаться и представлять Украину. Защитник в интервью "Чемпиону" рассказывал, что это был сознательный выбор.

Предлагали квартиры в Москве, деньги. Но мы с Алексеем к тому времени уже выступали за Глазго Рейнджерс. Многие наши одноклубники играли за сборную Шотландии. Среди одноклубников-шотландцев не было ни одного, кто надевал футболку сборной Англии. Этого примера нам было вполне достаточно,

– рассказывал легенда Динамо.

Отметим, что в 1990 году Олег Кузнецов покинул Динамо. Защитник отправился в Шотландию, где присоединился к Рейнджерс из Глазго.

Что известно о европейском вояже Кузнецова?

Олег Кузнецов в 1990 году подписал контракт с Рейнджерс, став одним из первых украинских футболистов в Великобритании. Ожидалось, что защитник сможет стать лидером шотландского гранда, но судьба распорядилась иначе.

Олег Кузнецов в Рейнджерс / Фото Getty Images

Кузнецов не смог полностью проявить себя в Рейнджерс. Причиной стала тяжелая травма крестообразных связок украинского футболиста, который провел немало времени в лазарете.

Что Кузнецов выиграл с Рейнджерс? Олег Кузнецов вместе с "джерс" трижды становился чемпионом Шотландии – 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994. А также выиграл Кубок страны в сезоне 1992/1993.

В 1994 году Олег Кузнецов перебрался в израильский Маккаби Хайфа, а через год вернулся в Украину, где присоединился к ЦСКА-Борисфен. В киевском клубе легендарный футболист завершил карьеру.

Как сложилась тренерская карьера Кузнецова?

По данным Transfermarkt, 2001 по 2002 годы Олег Кузнецов тренировал киевские клубы – ЦСКА и Арсенал, а уже потом стал ассистентом Олега Блохина в сборной Украины, что впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира в 2006 году.

В 2007 году Кузнецов покинул сборную Украины. После чего он стал ассистентом Блохина в российском футбольном клубе Москва.

Олег Кузнецов в сборной Украины U-19 / Фото УАФ

С 2010 по 2012 год Олег Кузнецов работал с юношескими и молодежными сборными Украины. В 2012 году легенда Динамо вернулся в главную национальную команду страны, снова став ассистентом Олега Блохина.

С 2013 года Кузнецов вернулся к работе с юношескими и молодежными сборными Украины. Отметим, что именно Кузнецов взрастил таких футболистов, как Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Александр Сирота, Назар Волошин.

Что известно о скандальном уходе из УАФ?

В ноябре 2023 года Олег Кузнецов не вызвал Даниила Кревсуна в сборную Украины U-19, который демонстрировал неплохие результаты в дортмундской Боруссии. Это вызвало подозрение относительно заангажированности тренера.

Олег Кузнецов в U-19 / Фото УАФ

Кузнецова обвинили в том, что он получает деньги от агентов за то, что продвигает определенных футболистов в национальную команду. В интервью "Трибуне" тренер объяснил, почему не вызвал Кревсуна.

Просто мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация только буквально 2 недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке,

– рассказывал Кузнецов.

Кроме того, легенда Динамо заявил, что работает более 20 лет и ни разу не брал средства от агентов и от родителей футболистов. Кузнецов заявил, что в то время, когда еще Григорий Суркис возглавлял УАФ (тогда ФФУ) была установка не общаться с агентами.

Контракт Олега Кузнецова с УАФ закончился в конце 2023 года. Организация не продлила соглашение со специалистом, а во главе сборной U-19 его заменил Дмитрий Михайленко.

Позже в интервью ютуб-каналу HealthRightUkraine&УФГЗ Екатерина Кузнецова вспоминала об увольнении своего отца.

"Мой папа в последние годы тренировал юниорскую сборную, вывел ее на европейский уровень, выигрывал. И человеку просто звонят и таким образом с ним прощаются - это максимальное неуважение, это максимально неэтично и некрасиво", – поделилась дочь Кузнецова.

Чем сейчас занимается Кузнецов?

Олег Кузнецов после ухода из сборной Украины U-19 не занимает никакой должности. Как говорил сам тренер – он находится в творческом отпуске.

Известно, что Кузнецов появляется на футбольных программах в роли эксперта. Легенда Динамо дает комментарии различным изданиям, оценивая игру украинских футбольных клубов.