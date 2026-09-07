Легенда Динамо официально стал тренером сборной Украины

Олег Лужный получил новую должность в УАФ. Легендарный защитник Динамо возглавил юношескую сборную Украины U-19.

Для 58-летнего специалиста это возвращение к самостоятельной тренерской работе после длительного перерыва. Впереди у новоиспеченного наставника – важные матчи и борьба за выход на чемпионат Европы, сообщает 24 Канал.

Лужный возвращается к тренерской работе

Украинская ассоциация футбола на своем сайте официально объявила о назначении Олега Лужного главным тренером сборной Украины U-19. Первый вызов для легенды киевского Динамо не заставит себя ждать.

В сентябре команда проведет учебно-тренировочный сбор в Испании. В рамках подготовки украинцы сыграют сразу три контрольных матча: 24 сентября против Швеции, 27 сентября – против Германии, а 30 сентября – против Шотландии.

В ноябре сборную ждет уже официальная часть сезона. На втором этапе квалификации Евро-2027 U-19 Украина сыграет в одной группе с Италией, Израилем и Румынией.

Для Лужного это шанс вновь проявить себя в качестве главного тренера. Последний раз он самостоятельно возглавлял команду еще в сезоне 2012/13, когда работал с симферопольской Таврией.

У Лужного – большой опыт, но есть интересная деталь

В тренерской карьере специалиста также было два периода работы в качестве исполняющего обязанности главного тренера Динамо. Кроме того, он входил в тренерский штаб киевлян, работая ассистентом Юрия Семина, Валерия Газзаева, Анатолия Демьяненко, Йожефа Сабо и Александра Хацкевича.

Также Лужный в свое время занимал должность спортивного директора Карпат. Теперь же перед ним стоит задача развивать новое поколение украинских футболистов и успешно пройти квалификацию Евро-2027.

В то же время у этого назначения есть интересный нюанс. Ранее сообщалось, что вице-президент УАФ и бывший главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров хотел видеть на этой должности другого специалиста. Впрочем, окончательный выбор остановился именно на Лужном.