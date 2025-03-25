Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Звездный украинский волейболист Олег Плотницкий решил окончательно прекратить выступления в составе "сине-желтых". Он не играл за национальную команду с 2023 года.

О своем решении 27-летний доигровщик итальянской Перуджи объявил на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал. Он заявил, что оно является сложным, но взвешенным.

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Обращение спортсмена к волейбольному сообществу

Олег вспомнил невероятные моменты в составе сборной Украины, поблагодарил всех за сотрудничество и поделился своими мыслями о том пути, который он прошел с национальной командой:

"Это были не просто годы в форме сборной – это были невероятно эмоциональные, результативные и незабываемые времена. До сих пор выступают мурашки по коже, когда вспоминаю наше Евро U-20 в 2016 году, исторический выход в четвертьфинал на чемпионате Европы и чемпионате мира. Мы творили историю, вместе.

Хочу искренне поблагодарить всех игроков, тренеров и их помощников за годы сотрудничества, за доверие, за борьбу до последнего мяча. Вы – часть моего волейбольного сердца, и я благодарен каждому".

Он заявил, что верит в потенциал национальной команды и надеется, что украинский волейбол уже совсем скоро сделает еще один шаг вперед – к новым вершинам и высшему уровню. Однако Плотницкий уже не будет частью "сине-желтых", по крайней мере в роли игрока.

Для меня пришло время двигаться дальше – другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верным этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся – вопрос только, в каком из возможных амплуа. Я всегда стремился только к лучшему для нашей национальной команды. И дальше буду делать все, что в моих силах, чтобы украинский волейбол развивался, крепчал и вдохновлял,

– написал Олег.

Отметим, что Олег Плотницкий выступал за сборную Украины с 2017 по 2023 годы. Участвовал в трех Евро и ЧМ-2022, где дошел с командой до четвертьфинала – лучший результат в истории.

В составе "сине-желтых" он триумфовал в Золотой Евролиге-2017, а также дважды доходил до финала – в 2021 и 2023 годах.