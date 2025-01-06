Умер чемпион СССР по футболу и отец олимпийской чемпионки Олег Серебрянский

Во временно оккупированном Крыму умер мастер спорта по футболу Олег Серебрянский. Ему было 69 лет.

Сердце Олега Васильевича перестало биться еще 29 декабря 2024 года. О печальной вести сообщила его дочь Екатерина Серебрянская на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

Читайте также Три года воевал на передовой: умер бывший футболист Кривбасса Сергей Сторожев

Спортивное наследие Олега Серебрянского

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике заявила, что прощание с отцом состоится 6 января в 10:00 в Церкви Дмитрия Солунского на территории городского кладбища Абдал-1 в Симферополе.

Пока пишу только организационную информацию, потому что очень больно из-за потери. Но еще больнее, что не могу попрощаться с отцом лично, потому что не могу приехать из-за запрета на въезд в Россию,

– написала Екатерина.

Отметим, что Олег Серебрянский начинал карьеру в Черноморце. Позже он также играл за Таврию, Динамо, Днепр и Колос из Павлограда.

Самым успешным в его карьере стал сезон-1983. В составе Днепра полузащитник добыл чемпионство СССР, а сам стал лучшим ассистентом команды, отдав 9 голевых передач.

В той кампании Серебрянский также установил клубный рекорд. В матче против Нистру за 45 минут он записал в свой актив 5 ассистов.

В 1987 году Олег Серебрянский завершил игровую карьеру из-за многочисленных травм. После этого он работал завучем симферопольской СДЮШОР, был тренером второй команды Таврии и молодежной сборной Крыма.

В начале 1990-х вместе с женой участвовал в создании симферопольской школы художественной гимнастики "Грация", а через два года стал ее директором.