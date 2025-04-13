Первый трофей для Яремчука: Олимпиакос досрочно стал чемпионом Греции

В воскресенье, 13 апреля, состоялся 3-й тур чемпионской группы в греческой Суперлиге. В одном из матчей Олимпиакос сыграл против АЕК Афины.

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Голом отметился Аюб Эль-Кааби и помог "красно-белым" получить желанный трофей, информирует 24 канал.

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Как Олимпиакос стал чемпионом

Единственного гола Аюба Эль-Кааби хватило, чтобы одолеть АЕК в важном матче. Таким образом Олимпиакос за три тура до конца досрочно завоевал титул чемпиона греческой Суперлиги-2024/2025.

"Красно-белые" имеют в итоге имеют в своем активе 66 очков. Следующим идет Панатинаикос – 56 пунктов, который может набрать максимум 65 баллов, что не хватит, чтобы обогнать команду Яремчука.

Для Романа Яремчука этот трофей стал первым в составе Олимпиакоса. В текущем розыгрыше Суперлиги Греции украинский форвард сыграл в 20 матчах, оформив 3 гола и одну результативную передачу.

К слову. Олимпиакос в сезоне 2023/2024 победил в Лиге конференций. В финале турнира "красно-белые" одолели Фиорентину 1:0 и получили европейский трофей.

Олимпиакос получил 48-й трофей в истории клуба. Последний раз "красно-белые" выигрывали чемпионство греческой Суперлиги три года назад в сезоне 2021/2025.