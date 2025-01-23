"Второй Салах" в АПЛ: Манчестер Сити оформил трансфер звездного Омара Мармуша

Манкунианцы солидно усилили атаку команды благодаря переходу одного из топ-бомбардиров Бундеслиги. Сити пришлось выложить более 70 миллионов за футболиста.

Манчестер Сити является главным игроком на трансферном рынке в январе. Команда Пепа Гвардиолы уже подписала защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, потратив на них суммарно 75 миллионов евро.

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Египтянин в Манчестере

Теперь же Сити объявил о своем втором трансфере в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба. Новичком "горожан" стал египетский нападающий Омар Мармуш, которого называют "вторым Салахом".

Манкунианцы подписали контракт со звездой Айнтрахта до лета 2029 года. Трансфер игрока оценивается в 75 миллионов евро и это вторая самая дорогая продажа франкфуртцев после перехода Рандала Коло Муани в ПСЖ за 95 миллионов.

В новом клубе Мармуш будет выступать под 7 номером. Напомним, что Манчестер Сити провалил осеннюю часть сезона и нынче идет на пятом месте в АПЛ в 12-ти баллах позади лидера Ливерпуля. Кроме этого, команда Гвардиолы рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов (25 место).

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За свою карьеру Омар поиграл за египетский Вади Дегла, а также немецкие Вольфсбург, Санкт-Паули, Штутгарт и Айнтрахт. В текущем сезоне 25-летний футболист забил 20 голов и отдал 13 ассистов в 26-ти матчах.