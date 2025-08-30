Национальная сборная Украины в сентябре стартует в отборе на чемпионат мира 2026. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров вынужден делать изменения в составе из-за травм футболистов.

Защитник житомирского Полесья Богдан Михайличенко переведен из резервного списка в основную заявку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Кого заменил игрок Полесья в сборной Украины?

Сообщается, что Богдан Михайличенко заменит защитника киевского Динамо Александра Тымчика, который получил травму. Из-за повреждения футболист "бело-синих" пропустил оба матча плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

Справка. В составе сборной Украины Богдан Михайличенко сыграл 10 поединков. Последний раз защитник выходил на поле в сине-желтой футболке 10 июня 2025 года в матче против Новой Зеландии (2:0).

Это не первое изменение в заявке сборной Украины. Ранее Ребров довызвал в лагерь команды вингера Динамо Назара Волошина. Для 22-летнего футболиста это первый вызов в национальную сборную Украины.

Напомним, что тренировочный сбор "сине-желтые" начнут 1 сентября. В рамках отбора на ЧМ-2026 подопечные Реброва встретятся с Францией (5 сентября) и Азербайджаном (9 сентября). Соперником Украины по группе D также является команда Исландии.

