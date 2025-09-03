Канада, Мексика и США примут финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу. Сборная Украины проведет шесть матчей в отборе на Мундиаль.

В сентябрьской программе отбора к ЧМ-2026 украинская сборная проведет два противостояния. Матч против сборной Франции станет первым на пути к Мундиалю, сообщает 24 Канал. К теме Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица Какое расписание игр Украины в отборе на ЧМ-2026? Также в сентябре команда Сергея Реброва проведет первый выездной поединок в рамках квалификации на ЧМ. Соперником "сине-желтых" будет Азербайджан. Завершит Украина отбор домашней игрой против Исландии (16 ноября 2025 года). 1 ТУР. 5 сентября, 21:45. Украина – Франция

5 сентября, 21:45. – Франция 2 ТУР. 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

9 сентября, 19:00. Азербайджан – 3 ТУР. 10 октября, 21:45. Исландия – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – 4 ТУР. 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 октября, 21:45. – Азербайджан 5 ТУР. 13 ноября, 21:45. Франция – Украина

13 ноября, 21:45. Франция – 6 ТУР. 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия Как Украина играла на чемпионате мира по футболу? Впервые Украина принимала участие в отборе на ЧМ в 1998-м году. Однако тогда не прошла квалификацию. Так же было в 2002-м.

Наша сборная лишь однажды в своей истории играла на чемпионате мира по футболу. Было это еще в далеком 2006 году, когда тогда еще команда Олега Блохина добралась до четвертьфинала турнира. В 1/4 финала украинская сборная уступила Италии 0:3.

С тех пор "сине-желтые" не могли ни разу квалифицироваться на ЧМ. Ранее искусственный интеллект оценил шансы Украины выиграть группу в квалификации на ЧМ-2026.