Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028: в какой корзине окажется Украина и кто ее потенциальные соперники

Украина в настоящее время находится во второй корзине отбора на Евро-2028, но может его потерять. Решающими станут результаты команды Андреа Мальдери в Лиге наций.

После двух туров Лига наций-2026/27 уже можно прогнозировать состав корзин для предстоящей жеребьевки квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" пока входят в число 24 лучших команд рейтинга, однако окончательное место определится только после завершения группового этапа, сообщает 24 Канал.

Украина пока во второй корзине

По состоянию на 30 сентября Украина занимает место во второй корзине вместе с Сербией, Чехией, Турцией, Уэльсом, Швейцарией, Австрией, Швецией, Боснией и Герцеговиной, Словенией, Северной Ирландией и Ирландией.

В первую корзину на данный момент входят Испания, Греция, Португалия, Франция, Нидерланды, Англия, Бельгия, Норвегия, Италия, Дания, Хорватия и Германия.

В то же время место Украины в этой корзине пока не гарантировано. Команда Андреа Мальдеры должна провести все шесть матчей группового этапа Лиги наций против Грузии, Венгрии и Северной Ирландии. По итогам этих матчей будет сформирован промежуточный рейтинг, который будет использован для посева перед жеребьевкой отборочного турнира Евро-2028.

Попадание в топ-2 своей группы позволит Украине остаться среди 24 лучших команд рейтинга и сохранить вторую корзину. В противном случае украинцы могут опуститься в третью корзину.

Какие команды могут сыграть против Украины

На данный момент в третью корзину входят Косово, Грузия, Венгрия, Польша, Шотландия, Румыния, Израиль, Северная Македония, Албания, Словакия, Черногория и Исландия. В четвертую корзину входят Финляндия, Армения, Люксембург, Фарерские острова, Эстония, Казахстан, Кипр, Беларусь, Болгария, Молдова, Латвия и Сан-Марино.

Пятую корзину на данный момент составляют Литва, Мальта, Азербайджан, Гибралтар, Андорра и Лихтенштейн.

Лига наций будет иметь значение не только для посева. Ее победители, которые не пробьются на Евро через основную квалификацию, смогут получить шанс сыграть в плей-офф. Таким образом, результаты осенью 2026 года могут повлиять на путь Украины к чемпионату Европы сразу по нескольким направлениям.

Окончательный состав корзин будет определен 17 ноября 2026 года после завершения шестого тура Лиги наций. Именно тогда станет известно, сохранит ли Украина место среди команд второй корзины. Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028 запланирована на 6 декабря.