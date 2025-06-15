"Пришлось занимать деньги у мафии": известный теннисист вспомнил свой путь в спорте

Новак Джокович откровенно рассказал о тяжелых временах в начале карьеры и финансовых жертвах, на которые пошла его семья ради его мечты. Он вспомнил довольно драматические моменты своего прошлого.

В своем недавнем интервью Новак Джокович поделился щемящей историей из своего прошлого. Он признался, что его семье трудно было искать финансирование на его увлечения, пишет 24 канал со ссылкой на Punto de Break.

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Джокович о трудностях в начале

Сербский теннисист рассказал, что, когда его карьера начала становиться успешной, ему нужно было отправиться в США для участия в турнирах и дальнейшего развития. Общая стоимость поездки составляла около 5000 долларов и на тот момент для семьи Джоковича это была непосильная сумма.

Моему отцу пришлось обратиться к ростовщикам, к мафии. Он объяснил ситуацию, признался, что мы спешим, и они назначили процент – 30%. Отец согласился, но с того времени есть невероятные истории. У нас было много проблем, вплоть до того, что они спровоцировали автомобильную аварию. Но в конце концов он смог все выплатить,

– рассказал Новак Джокович.

Напомним, что в марте 2025 года Джокович установил абсолютный рекорд, превзойдя достижение легендарного Рафаэля Надаля. Он сумел превзойти его по количеству побед на "Мастерсах".