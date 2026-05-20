Отели и курорты с падел-кортами: новый стандарт отдыха

Еще недавно главным признаком "спортивного" отеля были теннисные корты или поле для гольфа. Теперь во многих странах их постепенно вытесняет падел. В отелях Испании, Греции, ОАЭ или Мексики падел-корты уже стали такой же привычной частью отдыха, как бассейн, SPA или ресторан у моря.

За последние несколько лет падел превратился в отдельную культуру отдыха. Люди бронируют отели из-за возможности ежедневно играть, знакомиться с другими гостями или проводить вечера на корте.

Как развивается паделл?

Испания на сегодня является безоговорочным лидером в развитии падела, ведь здесь этот вид спорта давно стал частью повседневной жизни. В Марбелье, на Майорке или побережье Коста-дель-Соль корты есть почти в каждом крупном курортном комплексе. Часто день там выглядит примерно одинаково: утренняя тренировка, завтрак, море, а вечером – матч с друзьями или мини-турнир прямо в отеле.



Рост популярности падела быстро подхватил и гостиничный бизнес. Крупные курорты начали строить вокруг него целые спортивные пространства. Один из самых известных примеров – Rafael Nadal и его академия на Майорке. Комплекс Rafa Nadal Academy занимает более 24 тысяч квадратных метров и имеет 45 теннисных и 19 падел-кортов, среди которых 10 indoor-кортов. На территории также работают отель, SPA, рестораны, спортивная клиника и зоны восстановления. Ежегодно академия принимает тысячи спортсменов и любителей спорта из разных стран. После открытия в 2016 году комплекс стал одним из самых известных спортивных центров Европы и создал около 600 рабочих мест на Майорке.

Похожим путем пошел и Златан Ибрагимович. В 2017 году футболист запустил сеть падел-клубов Padel Zenter. Первый открылся в Стокгольме и насчитывает 9 кортов. Сейчас клубы Padel Zenter работают уже в нескольких городах Швеции и Италии, в частности в Милане, где комплекс насчитывает 13 современных кортов.



Ибрагимович позиционирует свой Padel Zenter как пространство с lounge-зонами, ресторанами, музыкой и вечерними событиями. Сам футболист неоднократно говорил, что после завершения карьеры хотел остаться в мире спорта, а падел стал для него одним из главных бизнес-проектов.

Падел становится все популярнее среди мировых звезд. В него регулярно играют Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Жерар Пике, Энди Маррей, Ева Лонгория, Шакира и Энрике Иглесиас. В Майами, Дубае или Марбелье уже регулярно проходят закрытые любительские турниры и celebrity-матчи, где вместе на корт выходят спортсмены, актеры и музыканты.



Отдельный тренд – появление падел-кортов в дорогих курортах у моря. В Греции, Португалии, Италии и на Мальдивах отели включают падел в свои спортивные программы для гостей. Например, в мексиканском Grand Palladium Costa Mujeres работает Rafa Nadal Tennis Center, где можно не только отдыхать, но и тренироваться по программам академии Надаля. Стоимость проживания в таких комплексах часто стартует от 400 – 600 долларов за ночь, а в премиальных курортах на Мальдивах или в Дубае может достигать и нескольких тысяч долларов. Несмотря на это, спрос только растет: для многих туристов важно совместить отдых со спортом и живым общением.



Для гостиничного бизнеса падел стал способом создать атмосферу активного и социального отдыха. Люди знакомятся прямо на кортах, договариваются о совместных матчах, возвращаются в те же отели уже компаниями или семьями. И похоже, именно поэтому падел уже стал значительно большим, чем просто спорт.