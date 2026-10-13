Бывший футболист Металлиста Папу Гомес посетил мероприятие в России и призвал вернуть российские команды в еврокубки. Аргентинец также высоко оценил местных игроков и футбольную инфраструктуру.

38-летний Гомес прибыл в Подмосковье на церемонию вручения премии, организованную московским Спартаком. Ему составили компанию известные экс-футболисты сборных Бразилии и Нидерландов, которые также стали гостями мероприятия, передает 24 Канал.

Гомес выразил надежду на возвращение России в еврокубки

Во время пребывания в России аргентинец выразил надежду, что российские клубы и национальная сборная смогут как можно скорее вернуться к международным соревнованиям. Свою позицию он аргументировал наличием качественных футболистов и развитой инфраструктуры.

Надеюсь, что Россия как можно скорее вернется в еврокубки и покажет свой уровень. Здесь есть качественные игроки, развитая футбольная инфраструктура. Поэтому я убежден, что российский футбол быстро вернется на привычно высокий уровень,

– цитирует Гомеса российский пропагандистский телеканал "Звезда".

Заявление прозвучало на фоне отстранения российских клубов и сборных от международных футбольных соревнований после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно о карьере Папу Гомеса

Аргентинский полузащитник выступал за харьковский "Металлист" в 2013–2014 годах. За свою карьеру он также играл за итальянскую "Аталанту" и испанскую "Севилью", а в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

В 2023 году Гомес был дисквалифицирован на два года из-за обнаружения тербуталина в биологических пробах. Срок отстранения истек в 2025 году. В сентябре 2026 года футболист присоединился к клубу "Форте Виртус" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Помимо Гомеса, мероприятие в Подмосковье посетили бывшие звезды сборной Бразилии Дунга и Ривалдо, а также экс-полузащитник сборной Нидерландов Весли Снейдер.

Напомним, накануне российский дрон попал в дом полузащитника киевского "Динамо" Александра Пихаленка.