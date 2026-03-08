Тарас Радь добыл вторую награду на Паралимпийских играх-2026

Паратлет Тарас Радь стал первым двукратным призером Паралимпиады-2026 в украинской команде. Парабиатлон продолжает приносить команде Украины медали.

Во второй соревновательный день на старт индивидуальной гонки вышли спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на лыжах сидя. Участие в этой дисциплине приняли пятеро наших соотечественников, сообщает 24 Канал.

Как выступили украинцы в индивидуальной гонке на Паралимпиаде?

Тарас Радь, который накануне торжествовал в спринте, на этот раз допустил один промах на огневом рубеже. Эта штрафная минуты стоила ему потенциального серебра, поэтому на финише спортсмен оказался на третьей строчке.

Александр Алексик неплохо шел дистанцией, но последние два стрельбища прошел с промахами, поэтому в итоге стал 9-ым. Василий Кравчук настрелял четыре штрафные минуты и занял 10-е место. Григорий Шимко с тремя промахами финишировал 11-ым. Павлу Балю не пошла стрельба – шесть минут штрафа и 15-е место.

Как изменилось положение Украины в медальном зачете?

Со второй бронзой и шестью медалями в целом Украина продолжает возглавлять медальный зачет, опережая Китай за счет большего количества золота.

Сегодня наши паратлеты также будут участвовать в индивидуальных гонках в положении стоя и парабиатлоне для спортсменов с поражением зрения.