Полностью украинский пьедестал: Украина забрала все медали на Паралимпиаде

В парабиатлоне среди мужчин с поражением зрения на Паралимпийских играх-2026 украинские спортсмены заняли все три призовые ступеньки. Паралимпийским чемпионом стал Александр Казик.

Серебряная медаль у Ярослава Решетинского. А бронзовым медалистом Милана и Кортины отныне будет Анатолий Ковалевский, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россиян освистали на открытии Паралимпиады-2026

Как выступили украинцы в парабиатлоне для атлетов с поражением зрения?

Все трое наших паратлетов были идеально точными на обоих огневых рубежах, где в этой дисциплине стрельба происходит с помощью специальной электронной винтовки. Чем ближе к центру мишени целится спортсмен, тем более высокочастотный звук она издает.

На лыжне проблем у украинцев тоже не возникало. Особенно не было равных Александру Казику, который привез своим коллегам по команде более минуты преимущества.

Интересно, что гайдом Ярослава Решетинского выступил лыжник Дмитрий Драгун – участник Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине, единственный украинский спортсмен, который в один год выступил одновременно на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Какое теперь положение в медальном зачете Паралимпийских игр?

Украина укрепила свое лидерство: за первый день Паралимпийских игр наши паратлеты получили сразу шесть наград, 3 из которых золотые. Ни одна другая команда столько раз еще поднималась на высшую ступеньку. Ближайшие преследователи – китайцы.

Всего на Паралимпиаде Украину представляют 25 паратлетов и 10 спортсменов-гайдов.