Футболист сборной Аргентины, игравший в России, устроил драку после финала ЧМ-2026

Полузащитник клуба Бока Хуниорс Леандро Паредес устроил драку после финала ЧМ-2026. У аргентинцев были большие претензии к испанским футболистам.

После финала чемпионата мира на поле стадиона в Нью-Йорке царила очень напряженная атмосфера. О подробностях поведения футболистов сообщает 24 Канал.

Подробности событий после матча

На арене стало по-настоящему жарко уже тогда, когда имена 26 чемпионов мира 2026 года были известны.

После финального свистка опорный полузащитник аргентинцев Леандро Паредес решил, что устроить драку будет хорошей идеей.

Сначала он схватил за горло Эрика Гарсию. Остановить драку бросился тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, но Леандро это уже не сдерживало. Почти сразу же он сбил Гави с ног, повалил его на газон и продолжил толкать звезду Барселоны и сборной Испании.

Потасовка с участием Паредеса: смотрите видео

На данный момент точно неизвестно, почему возник конфликт между футболистами. Однако после матча Николас Отаменди упрекнул Родри и Эмерика Ляпорта в том, что те слишком много говорили об Аргентине в СМИ во время подготовки к финалу.

Леандро Паредес: что известно о его действиях на поле

Паредес вышел на поле сразу после перерыва. На 52-й минуте он получил желтую карточку, а до конца матча дважды совершил фол и еще несколько раз участвовал в жестких столкновениях. После драки он получил вторую желтую, которая привела к удалению.

Напомним, что с 2017 по 2019 год Паредес защищал цвета российского Зенита. Там он провел 61 официальный матч.