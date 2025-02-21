Паркер – Баколе: как изменился прогноз на победителя после снятия с боя Дюбуа

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 22 февраля состоится большой вечер бокса. В рамках андеркарда Джозеф Паркер проведет защиту своего титула временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте.

Соперником новозеландского боксера станет боец из ДР Конго Мартин Баколе. Хотя за несколько дней до вечера бокса оппонентом Джозефа Паркера еще был чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Болезнь Дюбуа едва не сорвала бой Паркера

20 февраля стало известно о болезни "Динамита", из-за которой он не сможет выйти в ринг 22 февраля. Дюбуа и Паркер не побьются за звание следующего соперника Александра Усика. Британец находится под пристальным наблюдением медиков. Чтобы не срывать бой Паркеру, организаторы вечера бокса в Эр-Рияде взялись срочно искать нового оппонента для Джозефа. К счастью, ему достаточно оперативно удалось найти. 22 февраля Паркер разделит ринг с Мартином Баколе.

На кону будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Паркер.

Обратите внимание! На кону боя Дюбуа – Паркер должен был стоять чемпионский пояс по версии IBF, которым владеет Даниэль. Даже после отмены поединка "Динамит" не потерял титул и до сих пор имеет шансы стать следующим соперником Александра Усика.

Также сообщается, что победитель боя Паркер – Баколе станет обязательным претендентом для Усика.

Отметим, что Паркер уступает своему будущему сопернику по антропометрическим данным. То же самое было, если бы Джозеф таки подрался с Дюбуа. Однако параметры Мартина являются еще большими. Конголезский боксер выше Паркера на 6 сантиметров. Такое же преимущество Баколе и по размаху рук.

Статистика боксеров Паркера и Баколе

За спиной Баколе 21 победа в 22-х проведенных боях (16 – нокаутом), а также одно поражение. Единственное фиаско Мартин потерпел 13 октября 2018-го года во встрече против американца Майкла Хантера.

Зато Паркер потерпел три поражения в 38-ми поединках, в которых торжествовал 35 раз (23 – нокаутом). Джозеф уступал Энтони Джошуа, Диллиану Уайту и Джо Джойсу.

Прогноз Favbet

Если в бою против Даниэля Дюбуа Джозеф Паркер был аутсайдером поединка, то теперь все перевернулось с ног на голову. Новозеландский боксер стал фаворитом в поединке против Мартина Баколе. Его победу оценивают в 1,62. Зато на победу супертяжеловеса из ДР Конго дают 2,32.

В Favbet не верят, что бой продлится установленное количество раундов: так – 2,62, нет – 1,45.

Все возможные результаты боя Паркер – Баколе:

Досрочная победа Паркера – 2,50 ;

; Ничья – 17 ;

; Победа Баколе по очкам – 8 ;

; Досрочная победа Мартина – 3,10 ;

; Победа Джозефа по судейским запискам – 4,33.

Как видим, что лучший коэффициент Favbet дает на досрочную победу Джозефа Паркера.