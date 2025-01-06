Легендарный Патрик Клюйверт станет тренером экзотической страны, которую попытается вывести на ЧМ-2026

Звезда нидерландского футбола Патрик Клюйверт снова попытается заявить о себе в тренерской роли. Специалист должен вывести посредственную азиатскую сборную на чемпионат мира.

Бывший нидерландский нападающий Патрик Клюйверт является культовым игроком 90-х годов прошлого века. Футболист поиграл за Аякс, Милан, Барселону, Ньюкасл, Валенсию, ПСВ и Лилль.

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Возвращение Клюйверта

Вместе с Аяксом Клюйверт выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, забив в финалах обоих турниров. Впрочем его тренерская карьера пока не получается успешной.

Патрик без особого успеха потренировал сборную Кюрасао (2015-2016) и турецкий клуб Адана Демирспор (2023). Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Voetbal International, уже в ближайшее время Клюйверт снова станет тренером.

48-летний голландец подпишет двухлетний контракт со сборной Индонезии. В ней он заменит корейского специалиста То Йон Шина. Перед Клюйвертом поставлена задача квалификации команды на ЧМ-2026.

Путь Индонезии на ЧМ-2026

Сейчас в азиатском отборе к Мундиалю продолжается третий раунд. Индонезия оказалась в группе С, где набрала шесть очков в шести играх. За четыре тура до финиша безоговорочным фаворитом секстета является Япония с 16 баллами.

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Австралия набрала семь очков, тогда как у Индонезии, Саудовской Аравии, Бахрейна и Китая по 6 баллов. Напрямую на ЧМ-2026 выйдут две лучшие команды группы, тогда как 3-4 места выйдут в следующую стадию.

Интересный факт. Индонезия имеет в своей истории одно выступление на чемпионатах мира. В 1938 году команда участвовала на Мундиале во Франции под названием Ост-Индия и отыграла всего один матч, проиграв в 1/8 финала Венгрии (0:6).

Там будут разыграны еще две прямые путевки на чемпионат мира и одна путевка в межконтинентальный плей-офф. Сам турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.