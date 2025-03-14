Тренер Дженоа оценил физическое состояние Малиновского после восстановления от травмы

В пятницу, 14 марта, состоится первый матч 29 тура итальянской Серии А. В нем Дженоа дома будет принимать Лечче.

Накануне этого поединка состоялась традиционная пресс-конференция с участием тренеров будущих соперников. На ней, среди прочего, наставников "грифонов" высказался о Руслане Малиновском, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Хорошая новость для украинских болельщиков

Патрик Виейра рассказал, в каком физическом состоянии находится украинский полузащитник. Он заявил, что уроженец Житомира полностью восстановился от травмы и готов выходить на поле с первых минут.

"За последние две недели он достиг физического прогресса. Малиновский вышел на поле в матче против Кальяри в последние 15-20 минут и готов играть со старта.

Он – важен, потому что может добавить качество в последних 20-30 метрах, но в полузащите у нас есть качественные игроки, и для меня важно найти баланс", – сказал француз.

Справка. Матч Дженоа – Лечче начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что Руслан Малиновский получил серьезную травму в конце сентября 2024 года. Из-за перелома ноги и вывиха сустава правой лодыжки он пропустил пять месяцев. Всего в нынешнем сезоне украинец провел семь поединков, в которых отметился одним ассистом.