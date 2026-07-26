Петр Павел зафиксировал победу Норриса: президент Чехии удивил на этапе Формулы-1

Петр Павел посетил Гран-при Венгрии в официальном статусе. Правда, президент Чехии кардинально сменил роль во время посещения Будапешта.

В субботу, 25 июля, Петр Павел прибыл в венгерскую столицу, но не с посещением руководства этой страны. О миссии чешского президента сообщает 24 Канал .

Что делал президент Чехии

Он прибыл на автодром "Хунгароринг", расположенный недалеко от Будапешта. Там высокопоставленный политик работал в качестве фотографа Гран-при Венгрии из Формулы-1.

Петр Павел предстал перед публикой с профессиональной техникой, аккредитацией от FIA и в компании чешского фотографа Йиржи Крженека. Работа двух ситуативных коллег пришлась на заезды субботней квалификации этапа.

Отметим, что для чешского президента подобные соревнования с фотоаппаратом в руках не новинка.

В июне он посетил Францию, где прошла известная гонка на выносливость "24 часа Ле-Мана". Также ранее снимал соревнования MotoGP и World Superbike в Брно, а также ездил в США и Саудовскую Аравию, чтобы фотографировать NASCAR и ралли "Дакар".

Что могло попасть в президентский объектив

По всей вероятности, он зафиксировал хороший заезд действующего чемпиона, пилота Макларен Ландо Норриса, который в субботу выиграл квалификацию.

В воскресенье уже без президента Чехии имя победителя не изменилось. Норрис "забрал" гонку и выиграл Гран-при Венгрии. На втором городе оказался Макс Ферстаппен (Ред Булл), а замкнул тройку Кими Антонелли (Мерседес).