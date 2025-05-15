Фанаты, которых обвиняли в расистских оскорблениях Винисиуса, согласились на лишение свободы

Пятеро болельщиков, которых обвинили в расистских оскорблениях футболиста Реала Винисиуса Жуниора. Они согласились отсидеть срок в тюрьме.

Во время матча против Вальядолида 30 декабря 2022 года болельщики выкрикивали расистские высказывания в сторону Винисиуса Жуниора. Их вскоре нашла и задержала полиция.

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Обидчики Винисиуса будут наказаны

Пятеро болельщиков признали свою вину и готовы понести наказание за свое поведение, пишет 24 канал со ссылкой на Europa Press.

Согласно достигнутому соглашению между адвокатами обвиняемых, прокуратурой и представителем игрока, пятеро фанатов будут приговорены к одному году лишения свободы, четыре года запрета на посещение футбольных матчей и штрафы в размере от 1 080 до 1 620 евро.

Официальное оглашение приговора состоится 21 мая на слушании в Апелляционном суде Вальядолида.

Отметим, что Винисиус Жуниор неоднократно подвергался расистской травле со стороны болельщиков. Футболист очень остро реагирует на подобного рода оскорбления.