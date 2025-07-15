Подарок дочери и культовый персонаж: как игрушечный осел стал талисманом для Усика

Четыре дня остались до долгожданного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры уже прибыли в Лондон.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится на легендарной арене "Уэмбли". 13 июля Александр Усик прибыл в столицу Великобритании, где уже 19 июля выйдет в ринг, сообщает 24 Канал.

Стоит увидеть Превращает их боксеров в пенсионеров: как Усик боксировал с бойцами из Великобритании

Почему Усик всюду до и после боев берет с собой игрушечного осла?

Украинский чемпион приехал в Лондон не только со своей командой. В руках Усика был игрушечный осел. Почему Александр уже неоднократно приходит на все официальные мероприятия перед боем с этой игрушкой?



Усик прибыл в Лондон / Фото ДТЭК

Впервые на публике Усик появился с игрушечным ослом еще в августе 2022-го, когда украинец прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на реванш с Энтони Джошуа. Боксер взял его с собой на пресс-конференцию, где и журналисты поинтересовались, почему он взял с собой игрушку.



Усик с ослом-талисманом / Фото Getty Images

Оказалось, что этого игрушечного осла ему перед реваншем с Эй Джеем подарила его старшая дочь Елизавета. По словам Усика, это любимая игрушка его дочери, которую приобрели в парижском Диснейленде. У нее даже есть имя и пол – девочка, которую зовут Леля.

Когда выезжали из Украины в Европу и наши дороги разошлись, дочь дала мне игрушку и сказала: "Она всегда должна быть рядом". Теперь я с ней сплю, почти не расстаюсь, также дочка попросила брать игрушку на встречу с прессой. Честно говоря, не уверен, что она будет в моем углу во время боя. Это девочка, зовут Леля, поэтому она может испугаться. Но она точно будет в моей раздевалке,

– рассказывал Усик.

Вымышленный персонаж из культовой книги

Игрушечный ослик Усика является вымышленным персонажем из книги и мультфильма "Винни-Пух" Алана Милна. В украинском языке адаптировали имя животного под собственные звуки – Иа-Иа (в английском языке – "Eeyore").



Мультфильм "Винни-Пух" / Фото с winniethepooh.disney.com

Этот персонаж всегда мрачный и не ожидает ничего радостного от жизни. Несмотря на это осел является одним из самых сильных персонажей. Он частенько помогает друзьям и является упрямым.

Здесь есть определенное сходство между персонажем и украинским боксером. Усик тоже упорно идет к поставленным целям, побеждая одного за другим своих соперников.

Так сложилось, что игрушечный осел стал действительно фартовым для Усика. 20 августа 2022 года Александр победил Энтони Джошуа в реванше в Эр-Рияде.

Как игрушка превратилась в талисман боксера?

Уже в мае 2024-го Усик провел бой против Тайсона Фьюри, на кону которого стояло звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр сумел закрыть рот "Цыганскому королю" и всем экспертам, которые болели за Тайсона. Украинский боксер нанес дебютное поражение в карьере британца и стал первым "абсолютом" в королевском весе с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Накануне этого исторического боя Усик не расставался со своим игрушечным талисманом. Всюду, где бы до или после боя не шел Усик, боксер всегда брал с собой любимую игрушку старшей дочери Елизаветы. На осла были одеты ленты в цветах украинского флага.

Усик с талисманом-осликом / Фото из соцсетей, Екатерины Усик

Даже на арену в Эр-Рияд украинский боксер взял с собой эту игрушку.

Усик приехал на арену в Эр-Рияд с осликом: смотрите видео

На реванш с Фьюри, который состоялся 21 декабря того же года в Эр-Рияде, Усик снова прибыл с талисманом. И снова игрушечный осел принес фарт и победу Александру. Украинец во второй раз победил Тайсона по единогласному решению судей и отправил британца на пенсию.



Усик с талисманом на пресс-конференции / Фото Getty Images

Вот так мягкая игрушка дочери стала талисманом для Александра Усика.

Конечно, что на реванш с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля, Усик тоже взял с собой осла. Уже 16 июля на боксеров ждут открытые тренировки, а 17 июля состоится пресс-конференция, где поклонники бокса, вероятно, снова увидят игрушку на столе Александра.

Напомним, что сам реванш Усик – Дюбуа начнется 19 июля ориентировочно в 23:30 (по киевскому времени). Посмотреть поединок из Лондона можно будет на медиасервисе MEGOGO.