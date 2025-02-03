Руководствуемся приоритетами клуба, Суркис поставил точку в вопросе трансфера Бражко

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал отказ продать Владимира Бражка в Вулверхэмптон. Он отметил, что руководствуется приоритетами клуба.

Вулверхэмптон хотел подписать Владимира Бражка за 20 миллионов евро и сделал предложение Динамо. Однако киевляне отказались от трансфера футболиста.

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Почему Динамо отказало в трансфере Бражка

Президент киевлян отметил, что Бражко остается в Динамо. Потому что они прежде всего руководствуются приоритетами клуба, пишет 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир - ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели,

– рассказал Суркис.

Он также сказал, что это важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.

"При том, мы очень хотим видеть Бражка в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.

Динамо с уважением относится к Вулверхэмптону, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. По желанию у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", – добавил Игорь Суркис.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Владимир Бражко сыграл 25 матчей за Динамо, в которых забил 4 гола и отдал три результативные передачи.