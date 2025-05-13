На фронте погиб обладатель черного пояса по джиу-джитсу Александр Кладиенко

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в борьбе за независимость и свободу. В боях на Восточном фронте смертью героя пал Александр Кладиенко.

Александр Кладиенко, с позывным "Дядя Саша", был бойцом 3-го батальона "Свобода" бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж". Свой последний бой он принял 14 апреля 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу батальона "Свобода".

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Отдал жизнь за Украину

Александр Иванович в мирное время занимался бразильским джиу-джитсу и был обладателем черного пояса по этому виду спортивного единоборства.

Несмотря на почтенный возраст и статус депутата городского совета, сознательно пришел добровольцем в батальон "Свобода". По словам собратьев, "Дядя Саша" всегда был опорой для боевых товарищей. В бою брал на себя инициативу и выполнял самые тяжелые задачи.

Во время боя с вражеской штурмовой группой получил тяжелое ранение. Однако он не бросил оружие и боролся до конца.

В боях с врагом погиб Александр Кладиенко / фото батальона "Свобода"

Прощание с Александром Кладиенко начнется 16 мая в 10:00 возле церкви в городе Вышгород Киевской области.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким Александра Кладиенко. Вечная память защитнику Украины.