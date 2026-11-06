Погиб чемпион Украины по рукопашному бою – он служил в Службе безопасности президента

Автокатастрофа унесла жизнь титулованного украинского бойца Георгия Коновальчука. Спортсмен был членом сборной Украины и призером ряда престижных международных соревнований.

В дорожно-транспортном происшествии погиб Георгий Коновальчук. Об этом сообщили в Криворожской федерации рукопашного боя.

Что известно о гибели спортсмена

Жизнь бойца оборвалась в среду, 4 ноября.

Трудно осознать, что больше не будет совместных тренировок, соревнований и новых побед… Впереди было столько планов, мечтаний и целая жизнь, которую ему еще предстояло прожить. Георгий, твои победы останутся в истории спорта, а ты сам – в памяти и сердцах нашей спортивной семьи,

– говорится в заявлении организации.

Пока что о подробностях трагедии не сообщается. Украинские СМИ сообщают, что спортсмену было 20 лет.

Известно, что он был военнослужащим в Службе безопасности Президента Украины, где также подтвердили гибель спортсмена.

Что известно о спортивных достижениях Георгия Коновальчука

В прошлом году он стал серебряным призером Всемирных спортивных игр CSIT, которые прошли в греческом городе Лутраки. Украинец выступал в весовой категории до 60 килограммов в дисциплине "полный контакт".

Также Георгий был многократным чемпионом и призером чемпионатов Европы, победителем Кубка Президента Украины по рукопашному бою.

Напомним, что на днях в возрасте 34 лет сердце перестало биться у известной ирландской легкоатлетки Киры Магиан. Спортсменка скончалась через несколько дней после свадьбы.