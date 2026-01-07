Спас не один десяток бойцов: на войне погиб альпинист Владимир Василишин
Тяжелую потерю понесло спортивное сообщество Украины. В боях с российскими оккупантами отдал жизнь за Родину альпинист и парамедик Владимир Василишин.
В понедельник, 5 января, на Запорожском направлении в боях с оккупантами погиб Владимир Василишин. Накануне он зарегистрировался для участия в Чемпионате Украины по ски-альпинизму, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания Украины.
Что известно о воине-альпинисте Владимире Василишине?
По информации Суспільне Івано-Франківськ, Владимир Василишин родился 8 декабря 1992 года в Яремче. В мирное время был альпинистом, спасателем, гидом и скайранером.
Василишин в своем спортивном активе имел успешные восхождения на Казбек (5033 метра), Монблан (4810 метра) и Маттерхорн (4478 метра). Он был кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму.
В ряды ВСУ Владимир мобилизовался в начале полномасштабной войны. Служил санитарным инструктором в 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны и имел звание сержанта.
Его побратим Тарас Поздний рассказал о своем друге.
Он постоянно совершенствовал свои знания и постоянно хотел действовать. Даже когда его часть была на отводе, искал варианты как быть полезным ближе к фронту и спасать собратьев. И с коллективом он вывез и спас не один десяток бойцов,
– сказал друг погибшего альпиниста.
Во время отпуска Владимир планировал принять участие в чемпионате Украины по ски-альпинизму, который должен был стать дебютным для спортсмена-воина. Даже вблизи фронта он поддерживал форму и готовился к соревнованиям.
Дома у Владимира Василишина остались отец и жена.
Сколько украинских спортсменов погибло на войне?
- Четвертый год продолжается кровопролитная война за независимость Украины. К сожалению, ежедневно от действий российских оккупантов гибнут украинцы.
- С начала полномасштабной агрессии России погибло более 800 украинских спортсменов и тренеров. Такие данные сообщил французскому изданию L'Equipe министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
- Ранее сообщалось, как в Киеве почтили память детей-спортсменов, которых убила Россия. Акцию "Ангелы спорта. Дети" провели в Софийском соборе города Киева.