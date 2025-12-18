Джейк Пол – Энтони Джошуа: во сколько состоится бой

В ночь на субботу, 20 декабря, в Майами состоится большой вечер бокса. Организаторами выступят промоутер Накиса Бидариан и компания Most Valuable Promotions.

Хедлайнером события станет бой с участием Энтони Джошуа. Британец выйдет в официальном поединке против американца Джейка Пола, сообщает 24 Канал.

Во сколько бой?

Бой станет главным событием вечера бокса на арене Kaseya Center в Майами. Начало мероприятия – в ночь с 19 на 20 декабря в 03:00 по киевскому времени.

Именно поединок Пол – Джошуа станет последним в программе и начнется ориентировочно в 7 утра субботы, 20 декабря. Прямая трансляция встречи будет доступна и в Украине.

Официальным вещателем события является компания Netflix, которая покажет весь вечер бокса у себя на ОТТ-платформе. Трансляция доступна для подписчиков ресурса по подпискам "Базовая" или "Премиум". Стоимость стартует от 4,99 в месяц (около 250 гривен).

Кто такой Джейк Пол?

Соперник у Джошуа – очень неординарный. Джейк Пол заработал себе популярность в интернете, где стал известен как блогер и шоумен. Он накопил большую аудиторию фанатов на Vine и YouTube.

Также Пол еще и занимается боксом, с недавних пор – на профессиональном уровне. На профессиональном уровне он одержал 12 побед в 13-ти поединках, уступив лишь младшему брату Тайсона Фьюри – Томми.

Также в 2024 году Джейк сагитировал 59-летнего Майка Тайсона вернуться в профессиональный бокс и одолел его в 8-раундовом бою. Теперь же Джейк Пол хочет триумфа над Энтони Джошуа.

Что известно об Энтони Джошуа?

Джошуа же является куда более успешным и известным боксером. Англичанин получил "золото" на Олимпийских играх 2012 года. На профессиональном уровне Энтони провел 32 поединка, в который имеет 28 побед.

Одна из них была над Владимиром Кличко в 2017 году. Она поставила точку на карьере украинца. Тогда Энтони получил чемпионские пояса WBA, IBF, WBO, and IBO. Забрать их у Джошуа получилось только в 2021 году и сделал это другой наш земляк Александр Усик.

Что было с Джошуа после поражения от Усика?