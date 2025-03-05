Чемпион мира со сборной Франции Поль Погба отказал клубу из России несмотря на статус свободного агента

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и Ювентуса не захотел ехать в страну-террористку даже при условии солидной зарплаты. Сейчас Погба остается без клуба.

В 2023 году Поль Погба попал в скандальную ситуацию. Игрок Ювентус сдал положительный допинг-тест, из-за чего получил длительную дисквалификацию.

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Послал вслед за кораблем

Впрочем, уже в марте этого года его бан завершается и он может подыскать себе новый клуб. Ювентус решил разорвать контракт с Полем после истории с допингом.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, зимой Поль мог оказаться в России. Зенит из Санкт-Петербурга выходил на 31-летнего полузащитника.

Россияне готовы были платить Погба зарплату в 6 миллионов евро в сезон. Однако француз решил не связывать себя со страной-террористкой и отклонил это предложение.

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Напомним, что хавбек засветился в Манчестер Юнайтед и Ювентусе. В составе английского клуба француз дважды выходил в финал Лиги Европы, один из которых выиграл.

Куда более успешным Поль был в составе туринцев. С ними он четырежды выигрывал Серию А, а также доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году. Кроме этого, игрок выигрывал чемпионат мира со сборной Франции и забивал за нее в финале Мундиаля-2018.