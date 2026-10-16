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Sport News 24 Футбол Полесье – Динамо и другие матчи: расписание, результаты и видео голов 9-го тура УПЛ
16 октября, 12:40
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Полесье – Динамо и другие матчи: расписание, результаты и видео голов 9-го тура УПЛ

Михаил Гема

В пятницу, 16 октября, стартует 9-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между житомирским Полесьем и киевским Динамо.

Все результаты и видео голов 9-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ

  • 16 октября

13:00. Оболонь – Верес 2:0

Оболонь – Верес: смотрите видеообзор матча

  • 17 октября

13:00. Заря – Черноморец

15:30. Кудровка – Буковина

18:00. Шахтер – Колос

  • 18 октября

13:00. Кривбасс – ЛНЗ Черкассы

13:00. Полесье – Динамо

18:00. Карпаты – Эпицентр

  • 19 октября

13:00. Харьков – Левый Берег

Турнирная таблица УПЛ 2026/2027

МЕСТО

КОМАНДА

ИГР

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Шахтер

8

7

0

1

18-4

21

2.

Полесье

8

6

1

1

17-7

19

3.

Динамо

7

5

1

1

10-5

16

4.

Харьков

7

5

0

2

14-5

15

5.

Карпаты

8

4

2

2

15-6

14

6.

Заря

8

3

2

3

10–12

11

7.

ЛНЗ Черкассы

8

2

3

3

7–9

11

9.

Верес

9

2

3

4

6–11

9

9.

Колос

7

2

2

3

9–11

8

10.

Буковина

8

1

5

2

6–8

8

11.

Эпицентр

8

2

2

4

7–10

8

12.

Левый берег

7

1

4

2

5–6

7

13. 

Оболонь

8

1

4

3

4–12

7

14.

Черноморец

7

1

2

4

4-9

5

15.

Кривбасс

6

1

2

3

7–10

5

16.

Кудровка

8

0

2

6

6-20

2

 