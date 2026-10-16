Полесье – Динамо и другие матчи: расписание, результаты и видео голов 9-го тура УПЛ

В пятницу, 16 октября, стартует 9-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между житомирским Полесьем и киевским Динамо.

Все результаты и видео голов 9-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала. Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ 16 октября 13:00. Оболонь – Верес 2:0 Оболонь – Верес: смотрите видеообзор матча 17 октября 13:00. Заря – Черноморец 15:30. Кудровка – Буковина 18:00. Шахтер – Колос 18 октября 13:00. Кривбасс – ЛНЗ Черкассы 13:00. Полесье – Динамо 18:00. Карпаты – Эпицентр 19 октября 13:00. Харьков – Левый Берег Турнирная таблица УПЛ 2026/2027 МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтер 8 7 0 1 18-4 21 2. Полесье 8 6 1 1 17-7 19 3. Динамо 7 5 1 1 10-5 16 4. Харьков 7 5 0 2 14-5 15 5. Карпаты 8 4 2 2 15-6 14 6. Заря 8 3 2 3 10–12 11 7. ЛНЗ Черкассы 8 2 3 3 7–9 11 9. Верес 9 2 3 4 6–11 9 9. Колос 7 2 2 3 9–11 8 10. Буковина 8 1 5 2 6–8 8 11. Эпицентр 8 2 2 4 7–10 8 12. Левый берег 7 1 4 2 5–6 7 13. Оболонь 8 1 4 3 4–12 7 14. Черноморец 7 1 2 4 4-9 5 15. Кривбасс 6 1 2 3 7–10 5 16. Кудровка 8 0 2 6 6-20 2