Полесье – Динамо и другие матчи: расписание, результаты и видео голов 9-го тура УПЛ
В пятницу, 16 октября, стартует 9-й тур украинской Премьер-лиги по футболу. Главным противостоянием в рамках этого тура станет матч между житомирским Полесьем и киевским Динамо.
Все результаты и видео голов 9-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ
- 16 октября
13:00. Оболонь – Верес 2:0
Оболонь – Верес: смотрите видеообзор матча
- 17 октября
13:00. Заря – Черноморец
15:30. Кудровка – Буковина
18:00. Шахтер – Колос
- 18 октября
13:00. Кривбасс – ЛНЗ Черкассы
13:00. Полесье – Динамо
18:00. Карпаты – Эпицентр
- 19 октября
13:00. Харьков – Левый Берег
Турнирная таблица УПЛ 2026/2027
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГР
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтер
|
8
|
7
|
0
|
1
|
18-4
|
21
|
2.
|
Полесье
|
8
|
6
|
1
|
1
|
17-7
|
19
|
3.
|
Динамо
|
7
|
5
|
1
|
1
|
10-5
|
16
|
4.
|
Харьков
|
7
|
5
|
0
|
2
|
14-5
|
15
|
5.
|
Карпаты
|
8
|
4
|
2
|
2
|
15-6
|
14
|
6.
|
Заря
|
8
|
3
|
2
|
3
|
10–12
|
11
|
7.
|
ЛНЗ Черкассы
|
8
|
2
|
3
|
3
|
7–9
|
11
|
9.
|
Верес
|
9
|
2
|
3
|
4
|
6–11
|
9
|
9.
|
Колос
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9–11
|
8
|
10.
|
Буковина
|
8
|
1
|
5
|
2
|
6–8
|
8
|
11.
|
Эпицентр
|
8
|
2
|
2
|
4
|
7–10
|
8
|
12.
|
Левый берег
|
7
|
1
|
4
|
2
|
5–6
|
7
|
13.
|
Оболонь
|
8
|
1
|
4
|
3
|
4–12
|
7
|
14.
|
Черноморец
|
7
|
1
|
2
|
4
|
4-9
|
5
|
15.
|
Кривбасс
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7–10
|
5
|
16.
|
Кудровка
|
8
|
0
|
2
|
6
|
6-20
|
2