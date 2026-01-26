В Полтаве из-за атаки "Шахедов" поврежден стадион "Молодежный"
- В ночь на 25 января 2026 года российский обстрел повредил стадион "Молодежный" в Полтаве, в частности футбольное поле и другие элементы.
- Стадион открыт в 2021 году, является важным спортивным объектом, на котором тренируются местные команды, и это не первый объект в Украине, пострадавший от российских атак.
В ночь на 25 января 2026 года враг атаковал Полтавскую область. Падение обломков привело к разрушению стадиона "Молодежный"
Начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, обломки повредили кровлю одного из предприятий и спортивную площадку.
Что произошло со стадионом "Молодежный"?
Стадион "Молодежный", где в прошлом сезоне свои домашние матчи проводили СК Полтава и молодежная команда полтавской Ворсклы, подвергся разрушениям. На арене также тренируются женская команда и детские группы ДЮСШ.
Были повреждены части легкого покрытия футбольного поля и других элементов стадиона. Доступ к объекту временно ограничен - специалисты проводят оценку ущерба и проверку безопасности. Тренировки команд, которые обычно пользовались этой ареной, перенесены на другие площадки.
К счастью, обошлось без пострадавших,
– сообщил Дякивнич.
Что известно о стадионе "Молодежный"?
Стадион "Молодежный" открыли в 2021 году на месте бывшего стадиона автоагрегатного завода. Строительство осуществляли за средства частных инвесторов, и с тех пор арена стала важной составляющей развития местного футбола.
Это не первый спортивный объект в Украине, пострадавший из-за российских атак. С начала полномасштабного вторжения были повреждены или разрушены стадионы, спортивные школы, тренировочные залы, бассейны и базы в разных регионах страны – от прифронтовых территорий до относительно безопасных городов.