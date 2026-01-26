В Полтаве из-за атаки "Шахедов" поврежден стадион "Молодежный"

В ночь на 25 января 2026 года враг атаковал Полтавскую область. Падение обломков привело к разрушению стадиона "Молодежный"

Начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, обломки повредили кровлю одного из предприятий и спортивную площадку.

Что произошло со стадионом "Молодежный"?

Стадион "Молодежный", где в прошлом сезоне свои домашние матчи проводили СК Полтава и молодежная команда полтавской Ворсклы, подвергся разрушениям. На арене также тренируются женская команда и детские группы ДЮСШ.

Были повреждены части легкого покрытия футбольного поля и других элементов стадиона. Доступ к объекту временно ограничен - специалисты проводят оценку ущерба и проверку безопасности. Тренировки команд, которые обычно пользовались этой ареной, перенесены на другие площадки.

К счастью, обошлось без пострадавших,

– сообщил Дякивнич.

Что известно о стадионе "Молодежный"?