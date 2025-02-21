Промоутер Кличка назвал двух интересных соперников для "Доктора Стального молота"

Уже длительное время ходят слухи о возможном возвращении на ринг Владимира Кличка. Украинец может пойти на такой шаг для попытки стать самым возрастным чемпионом мира в истории хевивейта.

Промоутер "Доктора Стального молота" поделился мнением, кто бы мог стать потенциальным соперником для легендарного боксера. Он выделил двух именитых бойцов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Паркер впервые отреагировал на отказ Дюбуа проводить чемпионский бой

Леффлер готов проводить переговоры

По словам известного менеджера, хорошим вариантом для возвращения Владимира в бокс был бы бой против Даниэля Дюбуа или Джозефа Паркера, с которым украинец спарринговал во время активных выступлений.

"Джозеф Паркер был одним из спарринг-партнеров Владимира, когда он был чемпионом мира в супертяжелом весе. Новозеландский боксер может стать отличным противником для возобновления карьеры.

Второй вариант, который рассматривается – Даниэль Дюбуа. Как только Кличко скажет начинать переговоры, я начну это дело", – заявил Леффлер.

К слову. Очное противостояние Дюбуа и Паркера за чемпионский пояс IBF должно было состояться 22 февраля. Однако за несколько дней до боя британец заболел, поэтому его в срочном порядке заменил Мартин Баколе.

Напомним, что статус самого старшего чемпиона мира, на который нацелен Владимир Кличко, с 1994 года удерживает Джордж Форман. Он завоевал титул в 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера.