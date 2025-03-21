Отправили к Кобзону: украинские воины ликвидировали российского рефери по боксу

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже более трех лет. Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов.

На этот раз украинские воины ликвидировали Андрея Тизилова. Оккупант ранее работал рефери по боксу, сообщает 24 канал со ссылкой на "Главком".

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Приехал убивать украинцев

Андрей Тизилов до того, как приехать воевать в Украину, работал судьей федерации бокса Самарской области. Известно, что рефери дважды заключил контракт с Минобороны России – последний раз в июле 2023 года.

Тизилов был старшиной мотострелкового полка "КТ" (Юг). В прошлом году оккупант получил благодарность от администрации Льгова, Курская область.

По имеющейся информации, Андрей Тизилов был ликвидирован Силами обороны 8 февраля 2025 года.