Защитники Украины ежедневно пополняют статистику Генштаба. Очередным обладателем билета к Иосифу Кобзону стал бурятский боксер Мерген Будаев.

Россия использует на фронте национальные меньшинства как "пушечное мясо". Страна-террорист утилизирует в Украине свои коренные народы, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Силы обороны ликвидировали боксера из Бурятии

Очередным подтверждением этого правила стала ликвидация боксера Мергена Будаева из Бурятии. Российский оккупант, когда был студентом, считался достаточно перспективным спортсменом.

Будаев был двукратным победителем первенства Бурятии по боксу среди юниоров, двукратным призером всероссийских турниров в Улан-Удэ и Иркутске. В 2005 году он выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по боксу.

Однако Будаев не продолжил спортивную карьеру. Представитель бурятского народа стал преступником и пополнил оккупационную армию России.

Он с первых дней полномасштабной войны участвовал в преступлениях против украинцев. Бурят был участником боевых действий в Гостомеле, Буче и Ирпене. Поэтому он мог быть причастен к массовым убийствам мирных граждан Украины.

Впоследствии снайпера-разведчика из Бурятии перебросили на Донбасс. В феврале 2025 года оккупанта ликвидировали Силы обороны Украины. Российского преступника похоронят 25 апреля в его родном селе Кижинга, которое находится более чем в шести тысячах километров от Украины.