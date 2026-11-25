На днях стало известно, что "Днепр-Арена" сменит владельца. Известно, для чего стадион, учебно-тренировочная база и крытое поле победителям тендера.

Одним из инвесторов стал председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков. Он прокомментировал свои намерения относительно финансовой сделки для сайта Tribuna.com

Кто и почему решил приобрести "Днепр-Арену"

Известно, что победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью "Риал Эстейт 7", которое предложило за лот 56,21 миллиона гривен. Помимо Алексея Маркова, долями в компании владеют Владислав Штипельман, Дмитрий Харченко и Руслан Шостак.

Именно Марков рассказал, какая судьба ждет спортивные объекты.

На арене должны проходить матчи, а база будет обеспечивать ежедневную подготовку, проживание и восстановление футболистов. Разделять эти объекты или менять назначение жилой части мы не планируем. Также рассматриваем возможности развития детско-юношеского футбола,

– отметил председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области.

Кроме того, он добавил, что стадион может быть задействован для проведения матчей УПЛ, но только в том случае, если это позволит ситуация с безопасностью.

Что происходит с футболом в Днепре

На данный момент профессионального футбола на "Днепр-Арене" не было уже более 2,5 лет. Последний матч состоялся там 19 мая 2024 года, когда в УПЛ Днепр-1 сыграл вничью с Шахтером (1:1).

В прошлом году стало известно, что в в каком состоянии находится легендарный стадион "Метеор".