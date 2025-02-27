FAVBET становится партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТБ

Компания FAVBET продолжает активно поддерживать качественный футбольный контент и выступает официальным спонсором нового аналитического проекта УПЛ ТБ – "Футбол 360".

Каждое воскресенье "Футбол 360" будет подводить итоги главных событий футбольной недели, предлагая глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также топ-5 европейских чемпионатов. Формат программы включает детальный разбор игр, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент. Об этом сообщает UNN со ссылкой на пресс-релиз компании.

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"Футбол 360 – это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, который дает болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола, – отмечает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов. – Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТБ".

Руководитель УПЛ ТБ Максим Радченко подчеркивает, что запуск "Футбол 360" – это важный шаг в развитии спортивного вещания в Украине. Впервые в истории весь ключевой футбольный контент объединен в одном проекте: матчи Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta, зрители получат комплексное освещение событий в мире футбола в удобном формате.

Для FAVBET поддержка "Футбол 360" – это очередной шаг в многолетнем сотрудничестве с украинским футболом. Компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы, а также инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для футбольных фанатов.

Видео анонса нового центрального шоу "Футбол 360"