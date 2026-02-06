Антидопинговое агентство против "пенисгейта" на Олимпиаде: за что накажут прыгунов с трамплина
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расследует инъекции в интимной зоне, которые могут оказывать преимущество прыгунам на лыжах.
- Расследование может привести к приравниванию таких действий к допингу с возможными санкциями и дисквалификациями.
Скандал с инъекциями в интимной зоне, которые позволяют прыгунам на лыжах получать лучшие результаты, заинтересовал Всемирное антидопинговое агентство. Там пообещали провести расследование.
За 26 лет работы WADA имело дело с различными запрещенными веществами, которые употребляют атлеты. Но, как пишет The Guardian, впервые будет заниматься таким специфическим вопросом как уколы в гениталии.
Что вызвало скандал в прыжках с трамплина?
В прыжках на лыжах существует четкое регулирование относительно материала и параметров костюма, в котором выступает атлет. Для того, чтобы быть допущенным к соревнованиям, нужно пройти сканирование тела, которое определяет, как спортсмену пошить разрешенный комбинезон.
Это делается из-за выявленной связи между "парусностью" костюма и длиной прыжка. Каждые дополнительные 2 сантиметра ткани уменьшают сопротивление воздуха на 4% и на 5% увеличивают подъемную силу. Благодаря этому можно существенно улучшить результаты.
Прыгуны пошли на хитрость: они специально делают инъекции в свои гениталии, чтобы увеличить их объем и получить на сканировании преимущество.
Что сказали о "пенисгейте" в WADA?
Как пишет hromadske, во Всемирном антидопинговом агентстве пообещали проверить, можно ли считать уколы гиалуроновой кислоты в тело определенной формой употребления запрещенных веществ. По результатам расследования такие действия могут приравнять к допингу – со всеми соответствующими санкциями и дисквалификациями за нарушение правил.
Президент WADA Витольд Банка особо отметил, что прыжки с трамплина является очень популярным видом спорта в его родной Польше – поэтому он лично будет контролировать ход расследования.
Когда смотреть прыжки на лыжах на Олимпиаде-2026?
- Соревнования будут проходить 7, 9, 10, 14, 15 и 16 февраля. Будет разыграно шесть комплектов наград.
- От Украины в прыжках с трамплина выступят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.